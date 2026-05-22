Bebê nasce dentro de ambulância após atendimento emergencial em Angra dos Reis

Uma ocorrência atendida pela equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da RioSP, uma empresa Motiva, na noite desta quinta-feira (dia 21) reforça o papel essencial dos profissionais que atuam diariamente nas rodovias administradas concessionária, indo muito além da segurança viária e sendo, muitas vezes, protagonistas de momentos que marcam vidas.

Por volta das 21h10, um homem chegou à base operacional da concessionária, em Angra dos Reis, na Rio-Santos (BR-101), pedindo ajuda para sua esposa, que estava em trabalho de parto dentro do carro. Imediatamente, a equipe de resgate — formada pelo condutor Vinicius e pelos socorristas Larissa e João — iniciou o atendimento à gestante, que se encontrava consciente, orientada e com contrações intensas.

Grávida de 39 semanas, em sua segunda gestação, a paciente já apresentava sinais de evolução do parto. Após avaliação inicial e contato com a regulação médica, foi orientado o encaminhamento à maternidade de Angra dos Reis. A equipe seguiu rapidamente com a gestante até o hospital, monitorando seus sinais e prestando todo o suporte necessário durante o trajeto.

No entanto, ao chegarem ao local, a vida decidiu não esperar. Ainda no pátio da unidade hospitalar, dentro da viatura de resgate da concessionária, os socorristas identificaram o início do nascimento e realizaram o protocolo de parto emergencial. Com preparo técnico, agilidade e sensibilidade, a equipe da RioSP realizou o procedimento utilizando o kit parto disponível na ambulância.

O resultado foi o nascimento de um menino saudável, trazendo emoção e alívio para todos os envolvidos. Logo após o parto, o médico da maternidade se dirigiu até a viatura e assumiu os cuidados com a mãe e o recém-nascido, que foram encaminhados para atendimento hospitalar. “Muito obrigado pelo atendimento de vocês. A equipe toda foi maravilhosa”, disse Daniela Nascimento em agradecimento ao trabalho dos colaboradores da RioSP.

A ocorrência evidencia o preparo e a dedicação das equipes de APH da RioSP, que estão prontas para atuar em diferentes tipos de emergência, sempre com foco na preservação da vida. Mais do que atender ocorrências, esses profissionais carregam a missão de acolher, agir com empatia e fazer a diferença em momentos decisivos — como o início de uma nova vida.