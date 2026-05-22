Mulher é presa pela PRF transportando 10 mil munições de fuzil na Dutra, em Resende

Uma mulher de 39 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira (dia 21) transportando cerca de 10 mil munições de fuzil pela Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende. A abordagem aconteceu por volta das 19h50, na altura do km 336 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) realizavam policiamento ostensivo quando decidiram abordar um veículo Fiat Idea Adventure, com placas de Valença. Durante a fiscalização, a motorista afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e contou que havia sido contratada para buscar encomendas em Aparecida, no interior de São Paulo, e levá-las até o Rio de Janeiro. Pelo transporte, ela receberia R$ 1.500.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher informou que as mercadorias estavam armazenadas em caixas de papelão no banco traseiro e no porta-malas do veículo. Ao abrirem as caixas, os policiais encontraram munições de calibres utilizados em fuzis.

Foram apreendidas: 100 caixas de munição calibre 5.56; 60 caixas de munição calibre .308; e 40 caixas de munição calibre 7.62. Cada caixa continha 50 munições, totalizando 10 mil projéteis de calibres restritos.

A motorista recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de munições de uso restrito. Conforme a PRF, ela admitiu que sabia o que estava transportando, mas alegou desconhecer que o transporte das munições era ilegal.

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram adotadas.

Foto: Divulgação/PRF