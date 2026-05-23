Motorista fica gravemente ferido em colisão entre carro e carreta na BR-393, em Barra do Piraí

Um homem, de 34 anos, ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, na manhã deste sábado (dia 23), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão aconteceu por volta das 7h50, na altura do km 246 da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um Chevrolet Celta seguia no sentido Volta Redonda quando perdeu o controle da direção após uma curva. O veículo invadiu a pista contrária e acabou colidindo lateralmente na frente de uma carreta que trafegava no sentido oposto.

O condutor do automóvel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Barra do Piraí em estado aparentemente grave. Já o motorista da carreta não sofreu ferimentos.

Apesar do acidente, a ocorrência não provocou grandes impactos no trânsito da rodovia, segundo a PRF.

Foto: Divulgação/PRF