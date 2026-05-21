Acordo da CSN: empresa apresenta proposta final e votação virtual será no dia 27

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) apresentou nesta quinta-feira (dia 21) sua proposta final para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027 dos metalúrgicos da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. A votação da categoria foi marcada para a próxima quarta-feira (dia 27), das 7h às 17h, em formato virtual.

A rodada de negociações ocorreu após um dia de incertezas entre empresa e sindicato. Horas antes da reunião, a CSN havia comunicado o adiamento das discussões para segunda-feira (dia 25), alegando como motivo o acidente de trabalho fatal registrado nesta semana na usina. Posteriormente, a empresa recuou e manteve o encontro previsto para o fim da tarde.

Pela proposta apresentada, o Abono 2025 para o setor operacional será equivalente a 2,2310 salários, com pagamento em duas parcelas iguais: a primeira em até cinco dias úteis após a assinatura do acordo e a segunda em novembro de 2026.

Já o Cartão Extra do Banco de Horas terá valor de R$ 900, também dividido em duas parcelas de R$ 450 nos mesmos prazos do abono.

O pacote inclui ainda reajuste do Cartão Alimentação para R$ 1.135,07 e Auxílio Creche fixado em R$ 769,20.

Em relação aos salários, a proposta prevê reajuste de 4,11% para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil, além de supervisores e técnicos. O índice será aplicado de forma escalonada: 2,055% em maio de 2026 e outros 2,055% em dezembro de 2026, ambos calculados sobre os salários de abril.

Para os trabalhadores com salários superiores a R$ 5 mil – excluindo supervisores e técnicos – a proposta estabelece reajuste de 1% a partir de dezembro de 2026.

Após a reunião, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, afirmou que a entidade é contrária aos termos apresentados pela empresa, principalmente em relação ao parcelamento do reajuste salarial.

“Uma proposta com o INPC de 4,08% sendo fracionado é humilhante para o trabalhador. Ele vai receber apenas 2,055% agora e o restante somente depois”, declarou.

Segundo Odair, o sindicato também demonstra preocupação com os empregados que possam ser desligados antes da aplicação integral do reajuste.

“Se esse trabalhador for mandado embora antes do fim do período, ele continua perdendo. O sindicato não concorda com a proposta”, afirmou.

Apesar da posição contrária da diretoria sindical, Odair ressaltou que a proposta será submetida à decisão da categoria na votação virtual marcada para a próxima quarta-feira.

“O sindicato vai levar a proposta para apreciação dos trabalhadores, porque quem decide é o trabalhador. Mas a posição do sindicato em relação a essa proposta é não”, concluiu.

Acidente

As negociações acontecem em meio à repercussão da morte do inspetor de manutenção Alfredo Jorge Toledo Moreira, de 51 anos, ocorrida na última segunda-feira (dia 18), na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

Segundo informações preliminares, o trabalhador sofreu uma queda durante manutenção em uma ponte rolante no setor EE24. Ele chegou a receber atendimento médico interno, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Polícia Civil. A CSN informou que presta assistência aos familiares da vítima.

A data-base dos metalúrgicos é 1º de maio. Um termo de prorrogação assinado entre sindicato e empresa mantém o acordo coletivo atual válido até o próximo dia 31.