Voltaço inicia venda de ingressos para duelo contra o Ypiranga pela Série C

O Volta Redonda FC iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Ypiranga, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será disputada no próximo domingo (dia 24), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. Os ingressos já estão disponíveis de forma online pelo site Oticket.

Os valores são de R$40 (inteira) e R$20 (meia), tanto para arquibancada quanto para cadeiras. Além disso, qualquer torcedor com a camisa do Voltaço terá direito à meia-entrada nos setores destinados à torcida do Volta Redonda.

A venda antecipada nos pontos físicos terá início nesta quinta-feira (21), às 14h, nos seguintes locais: Loterias Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) e Barbearia VIP (Shopping Park Sul).

As bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira funcionarão no domingo (24), das 16h até o intervalo do primeiro tempo. O setor Azul será destinado à torcida do Voltaço, enquanto o setor Laranja receberá os torcedores do Ypiranga.

As gratuidades, sujeitas à disponibilidade de carga, deverão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio no dia da partida, a partir das 17h, nos respectivos setores de cada torcida.

Foto: João Braz-COMKT/VRFC