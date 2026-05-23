Betão Pezão lança pré-candidatura à Alerj com forte apelo à Educação e proposta inovadora para a Segurança no Médio Paraíba

Em um evento que demonstrou a união de diferentes forças partidárias, o advogado e vereador Betão Pezão (PDT) lançou oficialmente sua pré-candidatura a deputado estadual. O ato, realizado na manhã deste sábado (dia 23), na sede da Agremiação Esportiva Piraiense, no Centro de Piraí, reuniu importantes lideranças políticas do Estado do Rio de Janeiro.

Filho do ex-governador e atual prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB), Betão entra na disputa respaldado por uma trajetória consolidada na vida pública. Além de estar em seu segundo mandato como o vereador mais votado do município nas eleições de 2024, ele acumula experiência executiva como subprefeito da Zona Norte do Rio de Janeiro e atuação parlamentar em Brasília.

O prefeito de Piraí e ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB) fez um discurso emocionado ao endossar a pré-candidatura do filho e reafirmar seu apoio ao pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes (PSD).

Em sua fala, Pezão relembrou o início de sua trajetória política e destacou a importância histórica dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública), idealizados pelo ex-governador Leonel Brizola.

“Eu sou do MDB, mas tenho um carinho especial pelo ex-governador Leonel Brizola. Brizola foi um governador que olhava pelo povo. Eu comecei minha trajetória ali e vi o carinho que ele tinha, como defendia os CIEPs. Se nós tivéssemos acreditado nos CIEPs, que ofereciam cinco refeições por dia para as crianças dentro das comunidades, talvez hoje não estivéssemos enfrentando tantos problemas na segurança pública. Teria educação, teria cultura. E, Eduardo, nós temos que resgatar isso. Aqui em Piraí, até o final deste ano, nós vamos ter toda criança em escola de horário integral e vamos zerar a fila de creches”, afirmou Pezão.

O prefeito de Piraí também destacou a capacidade administrativa de Eduardo Paes e celebrou conquistas recentes do governo federal para a região, como a duplicação da Serra das Araras e a destinação de novos recursos para a saúde municipal.

Parceria de longa data

A experiência administrativa e o preparo técnico de Betão Pezão foram ressaltados pelos deputados federais presentes no evento. O deputado federal Pedro Paulo (PSD) relembrou a parceria construída com o pré-candidato desde a gestão municipal na capital fluminense até a atuação em Brasília.

“Trabalhamos juntos desde os tempos em que o Betão assumiu o desafio de ser subprefeito da Zona Norte do Rio, na gestão do Eduardo Paes, mostrando enorme sensibilidade para lidar com o cotidiano de mais de dois milhões de pessoas e centenas de comunidades. Depois, levamos essa parceria para Brasília, onde ele atuou como assessor parlamentar”, destacou Pedro Paulo.

O deputado federal Doutor Luizinho (PP) também subiu ao palanque para reforçar apoio ao projeto político.“A saúde e o desenvolvimento do Sul Fluminense ganham um defensor incansável na Alerj, capaz de unir diferentes partidos em prol do bem comum, assim como o prefeito Pezão sempre fez”, afirmou Doutor Luizinho.

Educação integral e Consórcio Regional de Segurança

Visivelmente emocionado, Betão Pezão relembrou sua trajetória em Piraí, destacando o orgulho de ter estudado em escola pública e defendendo a educação e a qualificação técnica como ferramentas de transformação social. O pré-candidato assumiu o compromisso de defender a ampliação do ensino integral em todo o estado e fortalecer o acesso ao ensino técnico profissionalizante.

“A minha história se confunde com a desta cidade. Eu estudei em escola pública, estudei no CIEP. Meus pais me ensinaram que eu precisava estudar e me capacitar antes de assumir grandes desafios. Hoje sou advogado, mas a vocação pública fala mais alto. Quero lutar na Alerj para que o filho e o neto de cada um de vocês tenham a mesma oportunidade de acesso a um ensino integral de qualidade e ao ensino técnico profissionalizante, como estamos viabilizando agora com o Instituto Federal”, discursou.

Ao abordar os desafios do estado, Betão apresentou uma proposta de integração regional voltada ao combate à criminalidade. “Nós vamos falar de educação, mas também temos uma preocupação muito grande com a segurança pública. Assim como já temos o Hospital Regional funcionando como um consórcio de municípios, eu defendo e vou lutar na Alerj pela criação de um Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública do Médio Paraíba. A nova Serra das Araras vai mudar o perfil logístico da nossa região, e não podemos perder a nossa tranquilidade. Precisamos integrar nossas fronteiras e monitorar o Sul do estado com tecnologia de ponta, unindo as guardas municipais para blindar a nossa região”, concluiu.

União e força política

O evento também contou com discursos do pré-candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes (PSD), e do presidente estadual do PDT, Rodrigo Neves, que defenderam a necessidade de formar uma bancada qualificada na Alerj para fortalecer a governabilidade e recuperar a credibilidade institucional do estado.

Eduardo Paes também destacou a importância de renovar a representação política do interior fluminense e elogiou a preparação de Betão Pezão para o desafio na Assembleia Legislativa. “O Betão reúne juventude, preparo e experiência administrativa. Conheço sua capacidade de trabalho desde a Prefeitura do Rio e tenho certeza de que o Sul Fluminense ganhará um representante combativo, municipalista e comprometido com o desenvolvimento regional. O Rio precisa de gente preparada e com disposição para trabalhar”, afirmou Eduardo Paes.

Lideranças regionais de peso, como os ex-deputados Christino Áureo e Dr. Antonio Furtado, além de prefeitos, secretários municipais e vereadores de diversas cidades do Sul Fluminense, compareceram à sede da Agremiação Esportiva Piraiense para prestigiar o lançamento da pré-candidatura.

O ato também consolidou Betão Pezão como uma das apostas do campo governista para ampliar a representatividade do Sul Fluminense na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, reunindo lideranças de diferentes correntes políticas em torno de um projeto pautado pela educação, desenvolvimento regional e fortalecimento da segurança pública.

Com um palanque que reuniu PDT, PSD, MDB e PP, além de prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões do estado, a pré-candidatura de Betão Pezão demonstra força política, ampla articulação regional e alinhamento com um projeto de desenvolvimento e reconstrução institucional para o Rio de Janeiro.