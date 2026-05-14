Dr. Luizinho, vereador Paulinho do Raio-X e prefeito Neto garantem motolâncias para fortalecer o Samu em Volta Redonda

A saúde de Volta Redonda acaba de conquistar um importante reforço para o atendimento de urgência e emergência. A união de esforços entre o deputado federal Dr. Luizinho, o vereador Paulinho do Raio-X e o prefeito Antonio Francisco Neto garantiu a chegada de motolâncias para reforçar o atendimento do SAMU no município.

As motolâncias são veículos estratégicos utilizados em atendimentos de urgência, permitindo que profissionais cheguem com mais rapidez aos chamados, especialmente em situações onde o trânsito intenso ou dificuldades de acesso podem atrasar o socorro. O objetivo é reduzir o tempo de resposta e iniciar os primeiros atendimentos ainda mais rápido, aumentando as chances de salvar vidas.

O vereador Paulinho do Raio-X ressaltou a importância da conquista e o impacto direto para a população. “Quem trabalha na saúde sabe que, em uma emergência, minutos podem fazer toda a diferença. Essa conquista chega para fortalecer o atendimento do SAMU e garantir mais rapidez e eficiência para quem precisa de socorro. Seguimos trabalhando para buscar investimentos e melhorias que realmente façam diferença na vida das pessoas”.

A chegada das motolâncias representa mais um investimento voltado para o fortalecimento da saúde pública de Volta Redonda, resultado da parceria entre Dr. Luizinho, vereador Paulinho do Raio-X e prefeito Neto, reafirmando o compromisso de oferecer uma estrutura cada vez mais preparada, moderna e eficiente para atender a população.

Foto: Divulgação