Copa 2026 deve aquecer comércio e setor de alimentação em VR e BM

Se o assunto da semana no país foi a convocação de Neymar para a Seleção Brasileira, no Sul Fluminense a expectativa pela Copa do Mundo de 2026 já começa a movimentar outro setor: a economia. Em Volta Redonda e Barra Mansa, lojistas, bares, restaurantes, supermercados e praças de alimentação apostam no aumento das vendas durante o Mundial, impulsionado pelo tradicional envolvimento dos brasileiros com a Seleção.

A Copa do Mundo de 2026 acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio também será o primeiro da história com 48 seleções. Já a estreia da Seleção Brasileira está prevista para o dia 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey, aumentando ainda mais a expectativa dos torcedores e do comércio para o período de competição.

Lojas de roupas, artigos esportivos, decoração e supermercados já começam a se preparar para um período que tradicionalmente aquece o consumo e mobiliza os brasileiros. Em Volta Redonda, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR) projeta crescimento de até 4% nas vendas durante o período da competição. A tendência é de aumento na procura por camisetas da Seleção, bandeiras, acessórios, itens personalizados e produtos nas cores verde e amarela.

Segundo o presidente Giovane Freitas Ferreira, a Copa representa uma oportunidade importante para o comércio ampliar as vendas e fortalecer a relação com os consumidores. “A Copa do Mundo cria um ambiente emocional muito forte. O brasileiro gosta de torcer, reunir amigos, decorar os espaços e participar desse clima festivo. O comércio que se antecipa e investe em experiências diferenciadas consegue atrair mais clientes e aumentar o faturamento”, destacou.

A entidade orienta os lojistas a apostarem em vitrines temáticas, promoções especiais nos dias de jogos, campanhas interativas nas redes sociais e decoração inspirada no Mundial. Outra estratégia sugerida pela CDL é desenvolver ações promocionais ligadas aos resultados da Seleção Brasileira, incentivando maior participação dos consumidores.

BM também aposta no clima da Copa para aquecer economia

Em Barra Mansa, a expectativa segue a mesma linha. O comércio já começa a perceber maior procura por produtos temáticos e a tendência é de fortalecimento das vendas nos próximos meses, principalmente em segmentos ligados ao entretenimento, moda, alimentação e confraternizações.

O presidente da CDL Barra Mansa, José Paulo Nogueira, acredita que o impacto da Copa no comércio da cidade pode variar de acordo com o desempenho da Seleção Brasileira durante o Mundial. Segundo ele, a expectativa inicial é de crescimento entre 5% e 10% nas vendas.

“Se a nossa Seleção chegar até a final, o comércio vende muito mais e pode atingir esses 10%”, afirmou. José Paulo destaca ainda que os empresários barra-mansenses devem aproveitar o período para transformar as lojas em ambientes mais atrativos e conectados com o espírito da competição.

“A Copa movimenta não apenas o futebol, mas toda uma cadeia econômica. Barra Mansa possui um comércio forte e preparado para aproveitar esse momento, criando promoções, ambientes temáticos e experiências que aproximem ainda mais o consumidor das marcas”, ressaltou.

A CDL também recomenda que comerciantes de Barra Mansa invistam em ações criativas para aumentar o fluxo de consumidores, especialmente nas áreas comerciais mais movimentadas da cidade.

Bares, restaurantes, clubes e praças de alimentação entram no clima

Outro setor que promete forte movimentação é o de alimentação e entretenimento. Bares, restaurantes, clubes sociais, quiosques e praças de alimentação de Volta Redonda e Barra Mansa já começam a planejar transmissões dos jogos em telões e televisores, transformando as partidas da Seleção Brasileira em grandes eventos para os consumidores.

A expectativa é de aumento significativo no fluxo de clientes nos dias de jogos do Brasil, impulsionado pelas tradicionais confraternizações entre amigos e familiares. Muitos estabelecimentos devem investir em promoções de bebidas, petiscos, rodízios e música ao vivo para atrair o público.

Supermercados também esperam crescimento no movimento, principalmente nas vésperas das partidas, com aumento na procura por carnes, itens para churrasco, bebidas, salgadinhos e produtos voltados para confraternizações em casa.

Segundo estimativas de entidades ligadas aos setores de bares, restaurantes e alimentação fora do lar, o segmento poderá registrar crescimento de até 9% no faturamento durante a Copa de 2026, impulsionado pelo aumento das confraternizações e do consumo durante os jogos.

Feijoada Amigo Solidário terá edição especial inspirada na Seleção

Entrando de vez no clima da Copa, a tradicional Feijoada Amigo Solidário da CDL Volta Redonda também terá uma edição temática inspirada na Seleção Brasileira. O evento acontece no dia 21 de junho e promete reunir empresários, comerciantes e convidados em uma grande confraternização em clima de Mundial.

A expectativa é que a Copa de 2026 funcione como um importante estímulo para a economia regional, fortalecendo diferentes setores e impulsionando o comércio de Volta Redonda e Barra Mansa em um período marcado pela paixão nacional pelo futebol.

Entre vitrines verde-amarelas, transmissões em telões e promoções temáticas, o comércio regional já entra em campo na expectativa de transformar a paixão pelo futebol em oportunidade de negócios durante a Copa do Mundo de 2026.

Clube dos Funcionários lança o FanPET 2026 para os jogos da Copa do Mundo

O Clube dos Funcionários divulgou nesta quinta-feira (21) a programação oficial do FanPET 2026, evento que transmitirá os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. As exibições acontecem nos dias 13, 19 e 24 de junho na Quadra da PET (Praça de Esportes Tabajaras), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Com foco no público familiar, o espaço contará com segurança reforçada, praça de alimentação e um telão de LED de 4×2 metros. Segundo a diretoria do clube, o objetivo é centralizar o fluxo de torcedores em um ambiente controlado e festivo. “Estamos preparando uma estrutura que garanta o conforto e a alegria das famílias da região para torcerem juntas”, pontuou o presidente do Clube, Alex Ribeiro.

A agenda de transmissões e shows inclui os confrontos contra Marrocos (sábado, 13, com o grupo Tropa do Samba), Haiti (sexta-feira, 19, com Pagode do Vaninho) e Escócia (quarta-feira, 24, com a banda Realce).

Os ingressos para o público geral custam R$ 20 (por dia) e podem ser adquiridos na secretaria do Clube dos Funcionários ou pelo site oficial (www.clubedosfuncionarios.com.br). Os associados do Clube têm entrada gratuita garantida.