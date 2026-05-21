Coral Alvorada e Ação Social Comunitária marcaram comemoração dos 53 anos do Grupo AAPVR

Com a presença de autoridades, representantes de empresas parceiras e muitos associados em seu salão principal, na Rua 35, Vila Santa Cecília, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda comemorou hoje o seu 53º aniversário de fundação. Após a solenidade inicial, que contou com apresentação do premiado Coral Alvorada e do grupo Memórias que Dançam, aconteceu a Primeira Ação Comunitária Integrada do Grupo AAPVR, na Praça Pandiá Calógeras, em frente a sua sede.

Presente à solenidade, o deputado estadual Munir Neto disse que “falar bem da Associação dos Aposentados de Volta Redonda é chover no molhado, porque ela é conhecida nacionalmente pelos excelentes serviços que presta a milhares de pessoas”. Disse, ainda, que a AAPVR é orgulho para a cidade e uma grande parceira da Prefeitura. Munir lembrou dos muitos trabalhos em conjunto com a entidade, durante os anos em que esteve a frente da Secretaria Municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda.

Para o presidente Geraldo Vida, comemorar mais um aniversário da instituição que preside e, ao mesmo tempo, reunir parceiros para um dia de ação social comunitária, com vários serviços oferecidos à população é motivo de grande satisfação para toda a sua diretoria.

“Todos nós, da direção do Grupo AAPVR, somos voluntários e muitos não são somente aqui, pois já atuamos em várias outras frentes. Agora, comemorar os 53 anos da nossa entidade e, ao mesmo tempo, reunir tantos parceiros na praça para prestar serviços é um marco. Com certeza, faremos outros eventos de ação comunitária, como esse”.

Na praça, havia stands da Universidade Estácio, da Unifoa, do Hospital Santa Cecília, do Centro de Valorização da Vida (CVV), da Fundação Oswaldo Cruz, do Grupo Doando Amor, da ILPI João Miguel da Silva, da Receita Federal, da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Unimed, entre outros.

No próximo dia 27, na reunião mensal da diretoria com os associados do Grupo AAPVR, haverá a tradicional concessão de certificado de honra ao mérito e do Certificado Amigo da Esperança e da Longevidade a pessoas e empresas que, de alguma forma, contribuem para o sucesso do Grupo AAPVR e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Sul Fluminense.