Dupla é presa com 250 quilos de pescados e camarões em área de pesca proibida em Paraty

Dois homens foram presos no sábado (dia 23) durante uma operação da Polícia Ambiental nas proximidades da Ilha dos Ganchos, em Paraty, na Costa Verde do Rio. A ação resultou na apreensão de cerca de 250 quilos de pescados e crustáceos, além de uma embarcação e materiais utilizados em pesca predatória.

Segundo o 4º Grupamento do 2º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAm), a operação foi desencadeada após uma denúncia recebida pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para crimes ambientais.

Os agentes foram até a região da Estação Ecológica de Tamoios, unidade de conservação onde a pesca é proibida, e flagraram uma embarcação operando na modalidade conhecida como “arrasto duplo”. A prática utilizava tangones — hastes instaladas nas laterais do barco para manter as redes abertas — além de redes de arrasto e portas de madeira inseridas no ambiente marinho, caracterizando pesca predatória.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente 230 quilos de camarão rosa e branco, cerca de 20 quilos de pescados diversos, duas redes de arrasto e quatro portas de madeira usadas na atividade ilegal.

O responsável pela embarcação, que afirmou ser de São Paulo, alegou desconhecer a proibição da pesca no local. Ele e um ajudante foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado como crime ambiental.

Após a apreensão, o barco foi escoltado até uma marina em Paraty. Por determinação da Polícia Federal, os pescados e crustáceos serão destinados a uma instituição de caridade.

De acordo com dados do programa Linha Verde, houve aumento significativo nas denúncias relacionadas à pesca ilegal no estado. Entre janeiro e maio de 2025, foram registradas 50 denúncias sobre o tema. Já em 2026, até o dia 22 de maio, o serviço recebeu 106 comunicações desse tipo.

A população pode denunciar crimes ambientais de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, além do aplicativo “Disque Denúncia RJ” e do site oficial do serviço.

Foto: Divulgação/Polícia Militar