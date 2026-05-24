PRF apreende cerca de 600 quilos de maconha em caminhão na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 600 quilos de maconha na manhã deste domingo (dia 24), durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, no km 233, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, agentes da equipe Alfa, da 7ª Delegacia, que atuavam na Unidade Operacional de Caiçara, abordaram um caminhão baú modelo M.Benz/Atego 3030 CE, com placas de Cachoeiras de Macacu (RJ), para fiscalização.

Durante a verificação da carga de materiais diversos transportada pelo veículo, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha. Em seguida, foi realizada uma vistoria minuciosa no compartimento de carga, onde foram encontrados 20 fardos contendo diversos tabletes da droga.

De acordo com a PRF, o material apreendido totalizou cerca de 600 quilos de maconha.

O motorista do caminhão, de 38 anos, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF