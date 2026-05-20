Munir cobra regulamentação de leis na saúde e salários atrasados

O deputado estadual Munir Neto (SDD) esteve na terça-feira (dia 19) na Secretaria de Estado de Saúde, acompanhado da secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, para uma reunião com o novo secretário de Saúde, Dr. Ronaldo Damião. Durante o encontro, o parlamentar cobrou o cumprimento de importantes leis que ainda dependem de regulamentação por parte da secretaria, além dos salários ainda não pagos e indenizações trabalhistas pendentes dos profissionais do Hospital Regional.

“Essas leis precisam sair do papel, como o Hemóvel, um banco de sangue itinerante, e o Sorriso na 3ª Idade, que garante tratamento bucal gratuito para os residentes nas ILPIs. É lei! É direito deles! Precisa ser cumprido!. Da mesma forma, os trabalhadores precisam receber o que têm direito ”, destacou Munir Neto.

Entre outras leis aprovadas de sua autoria e debatidas com o secretário estão a implantação do Programa Coluna Reta em todo o estado, o Estatuto dos Raros e o Programa Laudo Azul – um ônibus com uma equipe multidisciplinar apta a fornecer na hora o laudo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – além de outras medidas importantes para o fortalecimento da rede pública de saúde.

A situação do OncoBarra, em Barra Mansa, que enfrenta atrasos e limitações nos repasses do Governo do Estado, também foi destacada durante o encontro.

A secretária Márcia Cury apresentou demandas relacionadas ao fortalecimento da assistência em saúde na região Sul Fluminense, reforçando a necessidade de maior atenção do Estado aos municípios da região.

Ao final do encontro, ficou definido que a equipe técnica da secretaria vai analisar os pontos apresentados e avaliar os caminhos necessários para avançar tanto na regulamentação das leis já aprovadas quanto nas demais solicitações apresentadas.

As subsecretária de Saúde de Volta Redonda Sheila Rodrigues Dias Filgueiras e Raquel Rivello também participaram da reunião.

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