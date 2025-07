Expositores da área de negócios se preparam para a Expo VR com mentoria do Sebrae

Com o objetivo de preparar os expositores da área de negócios da Expo VR 2025, foi realizado, na quinta-feira (dia 24), em parceria com o Sebrae, uma manhã de palestras, orientações técnicas e entrega das pulseiras de acesso para os participantes da maior experiência multicultural do Sul Fluminense, que acontece nos dias 01, 02 e 03 de agosto, na Ilha São João.

— A área de negócios é um dos pilares da Expo VR. Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para conexões, parcerias e expansão de negócios. O evento vai reunir desde microempreendedores a grandes marcas, todos com espaço para apresentar suas soluções. Apresentar a estrutura, como vai funcionar e trazer sugestões de inovação faz toda a diferença para a experiência que queremos proporcionar ao público — destacou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR 2025.

A palestra “Como vender sua ideia na Expo VR”, conduzida pela consultora do Sebrae, Renata Alarcão, trouxe dicas práticas para atrair visitantes, valorizar produtos e serviços para gerar resultados reais durante o evento.

— Esta preparação para os expositores é fundamental para que eles possam explorar todas as possibilidades de negócio que este tipo de evento oferece e para que o público em geral receba uma experiência diferenciada de atendimento. Queremos incentivar a profissionalização e melhorar ainda mais a experiência que os clientes terão com as marcas para gerar conexão e negócios nas abordagens — ressaltou Renata Alarcão, palestrante e consultora especialista em empreendedorismo.

Durante o encontro, os expositores também receberam orientações sobre o uso da pulseira inteligente que funcionará como ferramenta integrada de ativação, acesso e relacionamento com o público.

— Com o sistema de pulseiras inteligentes e as máquinas de bipagem, será possível mapear as interações com o público, gerar leads e ter maior controle sobre o perfil das pessoas que vão visitar os estandes. É tecnologia a favor da performance — explicou Jader Costa, , diretor de operações da Expo VR 2025.

O evento reuniu empreendedores, marcas, instituições e representantes de diversos setores da cidade e da região. Cristiane Seabra, nutricionista que estará no estande da Associação dos Aposentados, destacou a importância do encontro:

— É uma chance única de mostrar o que fazemos em saúde, assistência e qualidade de vida. A Expo vai nos aproximar da população e ampliar nosso alcance — contou Cristiane Seabra, nutricionista que estará no estande da Associação dos Aposentados.

Sobre a Expo VR 2025

A Expo VR 2025 é a maior experiência multicultural do Sul Fluminense e vai transformar a Ilha São João em um espaço de celebração da arte, cultura, inovação, gastronomia e negócios. Durante três dias de programação intensa, o público poderá viver experiências diversas em estandes de empresas, oficinas, tendas culturais e uma área gastronômica completa, além de grandes shows Palco Sesc, com Mumuzinho (01/08), Cátia Valois e Zeca Baleiro (02/08) e IZA (03/08). A entrada é gratuita, mas é necessário se cadastrar pelo site www.expovr.com.br/ingresso para obter a pulseira que dá acesso ao evento.