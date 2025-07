Grave acidente na Serra das Araras deixa dois mortos e interdita totalmente a descida

Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado (dia 26) na descida da Serra das Araras, em Piraí. Um caminhão carregado com serragem tombou e atingiu um carro de passeio onde estava uma família.

Segundo informações preliminares, uma mulher e seu filho, de aproximadamente 35 anos, que estavam no veículo de passeio morreram no local. O pai, motorista do veículo, foi socorrido.

O acidente provocou a interdição total da pista sentido Rio de Janeiro. Há congestionamento entre os KMs 238 e 229. A Polícia Rodoviária Federal informou que está em andamento a implantação de um sistema de mão dupla na pista de subida da serra para tentar normalizar o tráfego. A previsão é de que a operação leve cerca de 1h30 para ser totalmente implementada.

Viaturas da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal estão no local prestando atendimento. A orientação é que motoristas evitem a região e, se possível, adiem a viagem ou busquem rotas alternativas.

A ocorrência ainda está em andamento e novas informações serão divulgadas ao longo do dia.

Foto: Divulgação