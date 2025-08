Prefeitura de Angra abre processo seletivo para contratação de 82 monitores de educação especial

A Prefeitura de Angra dos Reis publicou nesta sexta-feira, 1º de agosto, o Edital nº 001/2025/PMAR, que regula o novo Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de monitores de educação especial. Estão sendo oferecidas 82 vagas imediatas – 75 para escolas do continente e 7 para escolas insulares – além de 265 para cadastro de reserva. A carga horária é de 35 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.146,28, com direito a vale-alimentação / refeição e convênio saúde.

A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, tem como objetivo suprir carências imediatas e futuras nas escolas da rede pública municipal, tanto no continente quanto nas ilhas. O requisito mínimo para o cargo é ensino fundamental completo. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração municipal.

As inscrições ocorrerão em duas etapas. A pré-inscrição online deve ser feita entre os dias 2 e 8 de agosto, por meio do site oficial da Prefeitura de Angra: http://bit.ly/45heyls.

Já a entrega presencial da documentação acontecerá entre 11 e 14 de agosto, das 9h às 16h, na sede do Conselho Municipal de Educação, localizada na rua Quaresma Júnior, nº 111, no Centro. A seleção será realizada em etapa única, por meio de avaliação de títulos, considerando a formação acadêmica e a participação dos candidatos em cursos e eventos na área da educação especial.

O edital completo e o cronograma do processo estão disponíveis no Boletim Oficial nº 2.180, publicado nesta sexta-feira, 1º de agosto, no link: http://bit.ly/4lTBGxr.