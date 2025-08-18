Voltaço lança nova camisa que homenageia o povo de Volta Redonda

O Volta Redonda FC lançou nesta segunda-feira (dia 18), a sua quarta camisa de jogo. O uniforme, produzido pela empresa Pratic (fornecedora de material esportivo do clube), já será utilizado pela equipe profissional na partida que será realizada hoje, contra o CRB, válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira.

A nova armadura do Esquadrão de Aço é predominantemente na cor preto chumbo, com designs sobrepostos e marcas dos patrocinadores na cor cinza. O tradicional escudo com as duas estrelas referentes aos títulos nacionais conquistados em 2016 e 2024, fica bordado no lado esquerdo superior da camisa.

Tanto as cores, quanto os elementos do design simbolizam conceitos como: força, identidade e união.

Além disso, também representam intensidade e resistência — características marcantes da população de Volta Redonda, um município que nasceu do aço, com o setor industrial que até hoje é um dos principais pilares da sua economia, e que tem o clube de futebol como um de seus maiores expoentes.

O novo uniforme é uma simbólica homenagem do Voltaço à população da cidade e está sendo lançado em um momento decisivo, no qual o time conta com o apoio e a paixão de seus torcedores para seguir crescendo na disputa da Série B.

Mateus Soares, gerente de Comunicação e Marketing do Volta Redonda FC, explicou os motivos que levaram o clube a desenvolver a nova camisa.

“Volta Redonda é uma cidade especial, conhecida pela força do trabalho e a forma acolhedora com que seu povo recebe todos que aqui chegam. Esta nova camisa, que tem predominância da cor preta (uma das cores da bandeira da cidade e do clube), vem para homenagear e também fortalecer essa união com todos que torcem e acreditam no Voltaço”, afirmou o gerente, que completou:

“Vivemos um momento importante na disputa da Série B e entendemos que o torcedor e a população de Volta Redonda, assim como em outras ocasiões, são cada vez mais fundamentais para empurrar o nosso time rumo às vitórias que viabilizarão a conquista dos nossos objetivos na competição”, disse Soares.

Campanha de lançamento conta com música de artista local

A campanha de lançamento da nova camisa do clube conta com uma trilha sonora 100% volta-redondense.

O filme publicitário de divulgação do uniforme, divulgado nas redes sociais do Esquadrão de Aço, é embalado pela música “Acidade”, de autoria do rapper, MC e produtor musical, Ramiro Mart, que é natural de Volta Redonda.

Mart contou sobre o que representa para ele fazer parte da campanha de lançamento da nova armadura do clube da cidade.

“Representa muita coisa. Desde que comecei a fazer rap a minha bandeira sempre foi de Volta Redonda e tudo o que faço sempre foi para voltarem os olhos para a cidade. Participar dessa campanha faz total sentido, como músico e volta-redondense”, contou o artista.

Foto: Divulgação/Anderson Mendes