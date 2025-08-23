Benjamin Steinbruch recebe Sinduscon-SF na Concrete Show e discute futuro da construção civil

O presidente da CSN Cimento, Benjamin Steinbruch, recebeu na quarta-feira (dia 20) a caravana de associados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Fluminense (Sinduscon-SF) durante a Concrete Show South America, realizada no São Paulo Expo. O evento, considerado o maior da América Latina voltado à cadeia produtiva do concreto e da construção, reuniu milhares de profissionais e apresentou inovações tecnológicas, soluções sustentáveis e tendências capazes de impulsionar a transformação do setor.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os associados das perspectivas globais que devem impactar a construção civil nos próximos anos. “Estar na Concrete Show é estar conectado com o futuro da construção. Nosso propósito com essa caravana foi abrir caminhos para que os associados tenham acesso ao que há de mais moderno, criando pontes para inovação, sustentabilidade e competitividade”, afirmou Elissandra Cândido, presidente do Sinduscon-SF.

Durante a visita, Elissandra e os empresários participantes se encontraram com Benjamin Steinbruch e com o diretor executivo da CSN, Luiz Fernando Martinez, para dialogar sobre o fortalecimento da indústria e as oportunidades de negócios para empresas da região. O encontro reforçou a articulação entre grandes players nacionais e a cadeia produtiva local.

“As caravanas sempre são oportunidades de conhecer de perto as inovações que vão transformar como trabalhamos. Além disso, estar ao lado de colegas e compartilhar experiências fortalece nossa visão de futuro para a construção civil no Sul Fluminense”, destacou o empresário Ernani de Carvalho, da AGB Artefatos de Concreto.

Mobilização social

A agenda da entidade não se limita ao ambiente empresarial. No sábado (dia 23), o Sinduscon-SF promove a 9ª edição do Dia Nacional da Construção Social (DNCS), em Volta Redonda, voltada aos trabalhadores do setor e seus familiares. O evento, totalmente gratuito, deve reunir mais de 500 participantes no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, com atividades de cidadania, saúde, lazer e cultura.

Entre as atrações estão corte de cabelo unissex, maquiagem, avaliação capilar com brindes, atendimento jurídico e previdenciário, aferição de pressão arterial e glicemia, orientações odontológicas e ações educativas. As crianças terão acesso a brinquedos infláveis, música, dança e brincadeiras no palco, enquanto todos os participantes concorrem a sorteios de brindes e contam com alimentação gratuita ao longo do dia.

“O DNCS é um momento de valorização do trabalhador, de aproximação da indústria com a comunidade e de fortalecimento da nossa responsabilidade social”, afirma Elissandra Cândido. “Cuidar das pessoas que constroem nossas cidades é parte essencial da agenda de sustentabilidade do setor.”

Combinando iniciativas de capacitação empresarial e bem-estar social, o Sinduscon-SF busca consolidar um modelo de atuação que integra inovação, competitividade e responsabilidade, projetando o Sul Fluminense como polo de desenvolvimento da construção civil no estado.