Ferrinhos: Luciano Mineirinho retoma projeto “Vereador na Sua Rua”; Mudanças na equipe de Neto; Segurança pública de BM recebe reforço

Luciano Mineirinho (foto) retoma nesta sexta-feira (dia 29) o projeto “Vereador na Sua Rua”, lançado em 2020. A estreia será no bairro Candelária, onde uma tenda dará suporte à equipe enquanto o vereador caminha pelas ruas ouvindo moradores. “O objetivo é um só: dar voz à nossa população e encaminhar suas necessidades ao poder público”, diz Mineirinho. No dia 5 de setembro, será a vez do bairro Padre Josimo receber a iniciativa.

Fora de combate

O prefeito Neto (PP) ficou afastado do Palácio 17 de Julho por dois dias nesta semana, após passar mal. Na terça e na quarta-feira (26 e 27), não apareceu no expediente. Chegou a ir ao Rio para se consultar com o cardiologista que o operou no fim de 2023, quando ficou 57 dias fora da Prefeitura, submetido a três cirurgias e 30 dias de férias médicas. Agora, depois de novos exames, voltou às atividades já na quinta-feira, mesmo contra a recomendação de repouso da equipe médica.

Nomeações

Mudanças na equipe do prefeito Neto publicadas no Diário Oficial de 21 de agosto chamaram a atenção no Palácio 17 de Julho. Pelo Decreto nº 19.465, Milton Alves de Faria, irmão do vereador Neném (PP) e até então coordenador da Policlínica da Cidadania, foi alçado ao cargo de subsecretário de Saúde. Já o Decreto nº 19.464 traz outra movimentação interna: Thiago Martins, que ocupava a função de assessor especial do prefeito, agora assume a subsecretaria do Gabinete de Estratégia Governamental.

Paes

De olho em fortalecer a sua imagem junto ao eleitorado do interior, o pré-candidato ao governo do Estado e prefeito do Rio, Eduardo Paes, desembarca nesta sexta-feira em Barra Mansa para o ato de filiação do empresário Leo Santos ao PSD e a posse do novo Diretório Municipal. Entre os convidados, o presidente estadual da sigla, deputado federal Pedro Paulo, o ex-deputado Marcelo Cabeleireiro e outras lideranças do Sul Fluminense, do Estado e da Capital. O encontro acontece às 19h, no Ilha Clube, no bairro Ano Bom, e promete reforçar a presença do PSD na região.

Pórtico

Um grande portal de notícias publicou, na semana passada, matéria em tom de espanto sobre o terceiro pórtico em três décadas a ser construído numa cidade da Baixada Fluminense. A nova estrutura, orçada em R$ 108 mil nas cores azul e branca, vai substituir a atual, deixada pelo governo anterior em tons de laranja.

Arigós

Pois é. Os repórteres precisavam dar um pulo em Volta Redonda, onde está sendo erguido, no bairro Retiro, Núcleo Fazendinha, o monumento ao Arigós, uma obra orçada em mais de R$ 4 milhões. Iniciada em fevereiro de 2023, a construção deveria ter sido concluída em janeiro de 2024, mas segue em andamento e já virou uma dor de cabeça para o prefeito Neto.

Aposta

Com os erros gritantes no projeto, há quem aposte que a empresa responsável pode acabar jogando a toalha antes da entrega.

Fora do páreo

O vereador Renan Cury (PP) já bateu o martelo: não será candidato a deputado estadual em 2026. Agora, articula nos bastidores para definir a quem dará seu apoio. O jovem parlamentar conversa com pelo menos dois nomes.

Federação

Uma boa notícia para o deputado Jari Oliveira e demais filiados ao PSB: no último dia 15, PSB e Cidadania oficializaram a federação para as eleições de 2026. O lançamento da parceria ocorreu na sede da Fundação João Mangabeira, no Lago Sul, em Brasília, reunindo lideranças das duas siglas e fortalecendo o bloco político para o próximo pleito.

Detran

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 0, 1 e 2 têm até domingo (dia 31) para regularizar o licenciamento anual de 2025. O processo é totalmente digital: basta pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT) no site do Bradesco e estar em dia com IPVA e multas vencidas. Além da taxa de R$ 281,29, será cobrada a emissão do CRLV-e de 2022, no valor de R$ 80,38. O documento digital fica disponível no Posto Digital Detran RJ, na Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo portal Senatran. Para placas 3, 4 e 5, o prazo vai até 30 de setembro; para 6, 7, 8 e 9, até 31 de outubro.

Livraria

Os moradores de Volta Redonda e região apaixonados por livros têm motivo para comemorar: na quinta-feira (28), a Livraria Leitura inaugurou sua 129ª unidade, no Shopping Park Sul. Com 425 m², a loja oferece um amplo mix de produtos com mais de 100 mil itens, espaço geek, ambientes para leitura e uma agenda cultural repleta de atrações.

Espelhos

A secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) adotou uma solução simples para tentar reduzir acidentes de trânsito em Volta Redonda. Nesta semana, foram instalados, de forma experimental, dez espelhos convexos em cruzamentos estratégicos da cidade. A medida visa ampliar a visão dos motoristas e diminuir o risco de atropelamentos e colisões. Resta saber, porém, se essa iniciativa será suficiente para refletir em um trânsito mais seguro.

Reforço I

A segurança pública de Barra Mansa ganhou reforço nas últimas semanas com a chegada de novos policiais civis à cidade, que nos últimos meses vem enfrentando aumento nos casos de homicídio. Foram lotados na 90ª Delegacia de Polícia os agentes Argos Meira e Norber Graziel, além do experiente segundo tenente Moisés Carolino Ferreira, que tem 38 anos de carreira e assumiu recentemente a chefia da 2ª Companhia da Polícia Militar.

Reforço II

Os três agentes de segurança atuaram por anos em Volta Redonda, onde apresentaram ótimos resultados em termos de prisões e combate à criminalidade. A união da equipe já resultou em prisões relevantes. A mais recente ocorreu nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (dia 28), quando foi cumprido o mandado de prisão contra o suspeito de assassinar o advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Barra Mansa.

Bilhões

Pela primeira vez na história, o orçamento de Volta Redonda deve ultrapassar a barreira dos R$ 2 bilhões. A estimativa de receita total para 2026 é de R$ 2,1 bilhões, segundo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) encaminhado à Câmara Municipal pela Prefeitura.

Sem fim I

A novela da revitalização da praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, ganhou mais um capítulo. A Prefeitura decidiu estender por mais 90 dias, no mínimo, o prazo para a conclusão da obra, após assinar o aditivo nº 3 com o Grupo VR Comércio Serviço, em 25 de julho.

Sem fim II

Com a nova prorrogação, serão quase três anos desde o início da empreitada. O custo também não ficou parado no tempo: o valor inicial de R$ 2,6 milhões já sofreu um reajuste de 21,18%. Enquanto a obra se arrasta, a Folha do Aço registrou recentemente moradores das imediações recorrendo ao rodo para retirar pontos de alagamento na pista de skate, símbolo da precariedade de um espaço que deveria representar lazer e qualidade de vida.