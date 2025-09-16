Câmeras flagram e Sistema Integrado de Segurança apreende caminhonete com motor adulterado em VR

O Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), realizou na manhã desta terça-feira (dia 16) uma ação rápida e precisa que resultou na apreensão de uma caminhonete com motor adulterado. O proprietário foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

A apreensão ocorreu após policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que compõem o Sistema Integrado de Segurança, receberem um alerta das câmeras públicas de monitoramento sobre a movimentação de um veículo com suspeita de adulteração no motor. A caminhonete havia sido inserida no sistema pela Polícia Civil.

Ao localizar o veículo dentro de uma oficina mecânica no bairro Voldac, os agentes abordaram o proprietário, que afirmou ter trocado o motor. Durante a verificação, os policiais constataram que tanto o motor desmontado na caçamba quanto o motor atualmente instalado na caminhonete eram de procedência duvidosa, sem nota fiscal, e não correspondiam à documentação do veículo.

Diante das irregularidades, o veículo e o motor foram apreendidos e apresentados na 93ª DP, onde o proprietário foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, mas responderá pelo crime em liberdade.

O subsecretário de Ordem Pública, Amauri Pego, destacou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública, criado pelo secretário Coronel Henrique. “O Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, criado pelo nosso secretário Coronel Henrique, é um serviço suplementar de segurança, contribuindo de forma efetiva na segurança pública da cidade. Com esse serviço ativo, a Polícia Militar e a Guarda Municipal podem atuar em ocorrências mais contundentes, garantindo a cobertura de todo o município. A atuação do Sistema junto da tecnologia e das outras forças de segurança contribuem na prevenção e combate aos crimes na cidade, gerando maior sensação de segurança”, frisou Amauri Pego.

Foto: Divulgação/Semop.