Tempestade, ventania e granizo atingem a região na tarde desta terça-feira

Como havia sido alertado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma tempestade com granizo atingiu diversos bairros de Volta Redonda na tarde desta terça-feira (dia 16). Moradores relataram a queda de pedras de gelo em locais como Monte Castelo, Nossa Senhora das Graças, Aterrado e Vila Santa Cecília.

“Foi rápido, mas fez um estrago no meu quintal”, contou uma moradora do Monte Castelo. Já no Nossa Senhora das Graças, um morador disse que “o barulho parecia de pedras batendo no carro”. Na Vila Santa Cecília, comerciantes relataram que as pessoas correram para se abrigar quando a chuva começou. No Aterrado, um motorista contou que teve que parar o carro porque a visibilidade ficou quase zero. Há também relatos de queda de energia em diversos bairros.

O Inmet havia emitido um alerta de perigo potencial para tempestades que poderiam atingir diferentes cidades do Sul Fluminense nesta terça-feira. O aviso previa chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As cidades incluídas no alerta são Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Valença, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, além de municípios como Itaguaí.

Segundo o Inmet, há baixo risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, mas a recomendação é de atenção redobrada da população durante o período do aviso.

As orientações incluem evitar se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Barra Mansa em estado de atenção

Já em Barra Mansa, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) também alertou para o risco de pancadas de chuva moderadas a fortes a partir da tarde desta terça-feira, devido a um sistema de baixa pressão somado a áreas de instabilidade.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, as precipitações podem vir acompanhadas de raios, o que aumenta o risco de ocorrências como quedas de energia, árvores e alagamentos pontuais. “Recomendamos que a população evite áreas alagadas ou com histórico de deslizamentos; desconecte aparelhos eletrônicos em caso de raios; mantenha-se informada pelos canais oficiais da Defesa Civil e da Prefeitura”, orientou Ramos.

Para emergências ou mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427. O Corpo de Bombeiros atende pelo telefone 193.