Deputado Federal Reimont cumpre agenda no Sul Fluminense e realiza plenária de prestação de contas em BM

O deputado federal Reimont Luiz Otoni Santa Bárbara (PT-RJ), que atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, esteve no Sul Fluminense em uma série de atividades voltadas à defesa dos direitos humanos, à valorização da cultura e ao fortalecimento da democracia participativa.

Na úiltima sexta-feira (dia 12), Reimont participou da Conferência Municipal de Direitos Humanos em Volta Redonda e visitou o Centro de Memória da UFF, espaço que preserva a história da resistência à ditadura militar, dando visibilidade às vítimas e aos mortos do regime. O deputado destacou a importância desse tipo de trabalho para que o país nunca esqueça os horrores da ditadura e reafirmou que a memória é uma arma fundamental contra qualquer tentativa de retrocesso autoritário.

No sábado (dia 13), esteve no Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Pinheiral, conhecendo o trabalho do Programa EECoe, voltado à educação, sustentabilidade e economia solidária. Também em Pinheiral, foi recebido pelo grupo do Jongo de Pinheiral, patrimônio cultural e resistência da comunidade local. Em seguida, em Barra Mansa, visitou o Museu do Trabalho e dos Direitos Humanos e encerrou a agenda com a plenária de prestação de contas do mandato, realizada no Sindicato dos Bancários, reunindo militantes e lideranças de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Pinheiral, Itatiaia e Barra do Piraí.

O encontro contou com a presença de Fernanda Carreiro, presidente do PT de Barra Mansa; Pauliana, presidente do PT de Itatiaia; Sandro Leonardo, gestor da ARIE Floresta da Cicuta; e da ex-deputada Inês Pandeló, além de companheiros e companheiras de toda a região.

“Esses dias foram de muito aprendizado e de encontro com as lutas e esperanças do povo do Sul Fluminense. Saio com a certeza de que estamos construindo juntos um mandato democrático, militante e comprometido com os direitos humanos”, afirmou Reimont.