Resende: Homem em situação de rua é encontrado morto em ponto de ônibus

Um homem de 36 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (dia 16) em um ponto de ônibus localizado na Avenida Brasília, no bairro Vila Julieta, em Resende. Populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar após perceberem que ele não reagia.

O Corpo de Bombeiros confirmou o óbito. Segundo os militares, não havia sinais aparentes de violência, o que levanta a suspeita de morte por causas naturais.

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) fizeram a coleta de vestígios para auxiliar nas investigações e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde passará por exames que poderão determinar a causa da morte.

O caso foi registrado na 89ª DP (Resende) como encontro de cadáver.