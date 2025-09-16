Katia Miki oficializa reparação salarial de professores de Barra do Piraí

A prefeita Katia Miki oficializou, na segunda-feira (dia 15), a reparação dos salários dos professores e professoras da rede municipal dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

Segundo o governo municipal, o reajuste salarial do magistério era esperado há mais de oito anos e, ainda como vereadora, a prefeita abraçou a causa dos profissionais e reforçou o compromisso ao assumir o cargo de chefe do Executivo da cidade.

O reajuste havia sido anunciado previamente após uma reunião de alinhamento entre a prefeita, a secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, e os profissionais. Após aprovação na Casa Legislativa de Barra do Piraí, foi oficializado através da Lei Municipal nº 4117 de 15 de setembro de 2025, publicada no Boletim Municipal nº 168, na mesma data.

Dessa forma, fica fixado o vencimento base do magistério da rede municipal dos Anos Finais do Ensino Fundamental em R$ 3.066,70.

A prefeita Katia Miki destacou a relevância dessa reparação, reforçando seu compromisso com a educação municipal e seus profissionais.

“Essa é uma reparação histórica, que corrige uma injustiça que aconteceu no governo passado. O nosso compromisso é com a educação e com os professores que dedicam suas vidas para formar nossos alunos. Seguimos juntos, valorizando quem ensina e construindo uma Barra do Piraí mais desenvolvida e com olhar para o presente e para o futuro”, declarou a prefeita Katia Miki.

A prefeita destacou que o objetivo é transformar a Educação do município em uma referência regional e até mesmo nacional.

“Estamos caminhando para nos tornarmos referências. Já evoluímos muito, mas queremos ainda mais. Cada aluno e cada profissional envolvido no processo de aprendizagem sempre terão nosso total compromisso e atenção”, finalizou a chefe do Executivo.