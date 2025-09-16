Prefeito Tande Vieira celebra conquista de novo prêmio internacional pelo Hospital de Emergência de Resende

O prefeito de Resende, Tande Vieira, anunciou nesta segunda-feira (dia 15) mais uma conquista para a saúde do município. O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori recebeu, pela segunda vez em 2025, um prêmio internacional por sua excelência no atendimento a pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A unidade foi contemplada com o Platinum Status no WSO Angels Awards, certificação concedida a hospitais que seguem protocolos internacionais de alta qualidade no tratamento do AVC. Para alcançar esse nível, as instituições precisam comprovar agilidade na realização de exames de imagem, início rápido do tratamento medicamentoso, triagem de disfagia em até 24 horas, atendimento em UTI neurológica e alta hospitalar com prescrição adequada de medicamentos.

“Esse reconhecimento internacional reforça o compromisso de Resende em oferecer um atendimento hospitalar de qualidade, baseado em protocolos de excelência e com foco na vida do paciente. Estar entre as melhores UTIs do país e conquistar o prêmio Angels Platinum é motivo de orgulho para toda a nossa equipe e um reflexo do investimento constante que temos feito na saúde pública do município”, destacou o prefeito de Resende, Tande Vieira.

O prefeito aproveitou para parabenizar a equipe do Hospital de Emergência e todos os profissionais de saúde envolvidos nesta conquista:

“Esse prêmio é fruto de muito trabalho que começou lá atrás, em 2017, e que segue com dedicação e empenho da nossa equipe. Quero parabenizar cada profissional do Hospital de Emergência, o secretário de Saúde Dr. Ricardo Graciosa, o Dr. Hugo Ribas Neto, o Dr. Henrique Balieiro, o Dr. Marcelo Namen e todos os envolvidos. Vocês são motivo de orgulho para a nossa cidade. Seguimos avançando para que Resende tenha sempre a saúde que nossa população merece.”