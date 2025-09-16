Chuva provoca alagamentos, quedas de árvores e diversos transtornos em Volta Redonda

Volta Redonda enfrentou fortes transtornos na tarde desta terça-feira (dia 16) devido a uma tempestade com granizo que atingiu diversos bairros da cidade. O alerta havia sido emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indicava chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e a possibilidade de queda de granizo.

Na Praça Sávio Gama, onde fica o Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, no Aterrado, pelo menos uma árvore caiu, bloqueando parcialmente a passagem de pedestres. O mesmo aconteceu no Barreira Cravo, onde uma árvore tombada interditou a Rua Artur Luiz Corrêa, a principal do bairro. Também no Barreira Cravo, houve um curto circuito na fiação de um poste na Rua 20.

No Siderville, parte do alambrado do viaduto da Ponte Alta cedeu, com trechos pendurados e outros caídos sobre a ponte, aumentando o risco para motoristas que trafegavam pelo local.

No bairro Água Limpa, um motorista tentou atravessar uma via alagada e ficou com o carro preso, precisando de ajuda para ser retirado da água. O fato ocorreu no túnel de acesso a BR-393, no final da Radial Leste. Moradores também relataram pontos de alagamento na Rua Cincinato Braga, no Aterrado, e outras vias nos bairros Nossa Senhora das Graças, Aterrado e na Vila Santa Cecília.

Além disso, diversas regiões da cidade enfrentaram quedas de energia elétrica, prejudicando o funcionamento de comércios e serviços. O Inmet destacou que, apesar do baixo risco de cortes de energia e estragos mais graves, o cenário exigia atenção redobrada da população devido aos alagamentos, queda de galhos e outros riscos associados à tempestade.

Em comunicado enviado à imprensa, a Prefeitura de Volta Redonda informou que as equipes das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e Serviços Públicos (SMSP), juntamente com agentes da Defesa Civil e outros órgãos, estão nas ruas atuando para reduzir os impactos da forte chuva. Segundo a nota, até o momento, não há registro de feridos ou de pessoas desabrigadas.

Entre as principais ocorrências estão quedas de árvores nas seguintes localidades:

• Rua 33 e Rua 41-C, na Vila Santa Cecília

• Pinto da Serra

• Barreira Cravo

• Jardim Belvedere

• São Lucas

• Fazendinha

• Santa Cruz

Também foram registrados pontos de alagamento e queda de barranco em:

• Córrego Bugil – Siderlândia

• Avenida A1 – São Sebastião

• Fundação Beatriz Gama – Vila Brasília

• Ingá – Santa Cruz

“As equipes seguem mobilizadas para liberar as vias, desobstruir galerias pluviais e prestar atendimento à população. A orientação é que os moradores redobrem a atenção, evitem áreas alagadas e acionem a Defesa Civil em caso de emergência pelo telefone 199 ou a CAU (Central de Atendimento Único), no 156”, diz o comunicado da Prefeitura, ressaltando que continuará monitorando a situação e atualizando a população.

Foto: Reprodução