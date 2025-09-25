Agentes da 90ª DP apreendem maconha de alto valor com destino a várias cidades do Brasil

Nesta quinta-feira (dia 25), agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, coordenados pelo delegado Marcos Montez, apreenderam 24 caixas contendo maconha de alto valor que haviam sido enviadas das cidades de Barra Mansa e Volta Redonda para diversos municípios do Brasil. A apreensão ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

As investigações revelaram que os traficantes vinham utilizando transportadoras para distribuir a droga. Com o apoio da Receita Federal, os pacotes foram interceptados e os destinatários identificados.

Até o momento, 24 pessoas foram identificadas e seguem sob investigação, visando à responsabilização criminal.

Foto: Divulgação