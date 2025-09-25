Vereadores Deco e Bruno Oliveira se reúnem com presidente do Detran-RJ para pedir mais vagas de identidade em Barra Mansa

Os vereadores Deco e Bruno Oliveira (Republicanos) se encontraram na tarde desta quinta-feira (dia 25) com o novo presidente do Detran-RJ, Rodrigo Dias Coelho, para tratar do aumento de vagas para emissão de documentos de identidade em Barra Mansa, onde os agendamentos podem levar até dois meses.

“Viemos solicitar que ele ampliasse o número de vagas, porque atualmente está demorando quase dois meses para conseguir marcar a primeira ou a segunda via da identidade. Ele disse que vai resolver”, afirmou Deco.

Delegado da Polícia Civil e natural de Volta Redonda, Rodrigo Dias Coelho assumiu o comando do Detran no início desta semana. Na próxima segunda-feira (dia 29), ele participará de um almoço na Cidade do Aço com os prefeitos Neto (Volta Redonda), Luiz Furlani (Barra Mansa), Katia Miki (Barra do Piraí) e Kaio Marcio (Itatiaia), entre outros, reforçando o diálogo com os municípios da região.

Ainda não há previsão oficial para a implementação das medidas, mas a reunião foi considerada positiva pelos vereadores, que reforçaram o compromisso de melhorar os serviços oferecidos à população.

Foto: Divulgação