Estado do Rio chega à marca de 500 fuzis apreendidos pela Polícia Militar em 2025

O Estado do Rio de Janeiro alcançou a marca de 500 fuzis recolhidos pela Polícia Militar, somente neste ano de 2025. O número foi registrado na quarta-feira (dia 24), após operações realizadas pelos Batalhões de Irajá, Ilha do Governador e Bangu, nas Zonas Norte e Oeste da capital fluminense. Esse dado evidencia um índice alarmante sobre a apreensão de fuzis no RJ, cenário que vem sendo combatido intensamente pelas forças de segurança estaduais.

“Parabenizo o trabalho das nossas forças de segurança, nossos agentes são incansáveis para garantir a segurança da população. Mas também precisamos reforçar a necessidade de uma atuação mais firme por parte do governo federal para impedir a entrada de armas no território fluminense. Encerramos 2024 com a apreensão de 732 fuzis e, este ano, já recolhemos 500. É uma situação preocupante, não podemos deixar que essas armas de guerra continuem circulando pelo nosso estado”, destacou o governador Cláudio Castro.

Durante as operações realizadas ontem, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) retirou de circulação seis armamentos – de uso restrito das forças de segurança – que estavam em poder de narcotraficantes ligados às principais facções criminosas do Rio.

Uma análise da Subsecretaria de Inteligência da corporação (SSI) aponta uma mudança no perfil das armas utilizadas pelas quadrilhas envolvidas em atividades ilícitas no estado. Em 2025, o setor tem observado que grande parte dos fuzis apreendidos pelos policiais militares foi montada em fábricas clandestinas, ligadas ao crime organizado. Até o ano passado, mais de 90% dos fuzis apreendidos pela SEPM eram fabricados em outros países.

As maiores apreensões seguem ocorrendo em áreas do estado onde há disputa territorial entre facções criminosas rivais, como as regiões dos Complexos do Chapadão e da Pedreira, além do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho.

“Cada fuzil retirado de circulação representa vidas salvas e comunidades mais seguras. Nosso compromisso é seguir atuando de forma integrada e estratégica para enfraquecer o poder bélico das facções criminosas e levar tranquilidade à população fluminense”, afirmou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Unidades da SEPM com mais fuzis apreendidos em 2025

– 1° – 41° BPM (Irajá) – 82

– 2° – 15° BPM (Duque de Caxias) – 57

– 3° – 21° BPM (São João de Meriti) – 54

– 4° – BOPE – 40

– 5° – 9° BPM (Rocha Miranda) – 38

– 6° – 39° BPM (Belford Roxo) – 22

– 7° – 20° BPM (Mesquita) – 20

– 8° – 18° BPM (Jacarepaguá) – 20

– 9° – 7° BPM (São Gonçalo) – 20

– 10° – 14° BPM (Bangu) – 18

De acordo com a Polícia Militar, os resultados foram alcançados graças ao investimento do Governo do Estado em equipamentos com tecnologia de ponta, informações do setor de inteligência, ações previamente planejadas e também devido à colaboração imprescindível da população, por meio do serviço de atendimento 190 ou do Disque-Denúncia (21) 2253-1177.

Total de fuzis apreendidos na série histórica da SEPM de 2019 a 2025

2025 – 500 (ATÉ 24/09)

2024 – 638 fuzis

2023 – 492 fuzis

2022 – 354 fuzis

2021 – 288 fuzis

2020 – 251 fuzis

2019 – 505 fuzis