Após denúncia, suspeito de furtar tampa de bueiro no Conforto é preso

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (dia 25), um homem de 39 anos suspeito de furtar uma tampa de bueiro na Rua Duzentos e Vinte e Um A, no bairro Conforto.

A prisão ocorreu após agentes da Patrulha Escolar serem acionados por um morador dizendo que um homem havia acabado de furtar a tampa de uma caixa de passagem de cabeamento, deixando o local em situação de risco de queda e acidentes para pedestres.

Durante patrulhamento, os guardas municipais localizaram o homem em posse da tampa, que mede 1,16m x 85cm, pesa aproximadamente 100 quilos. Ele foi detido na Avenida Roma, também no bairro Conforto, e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), ficou preso em flagrante pelo crime de furto. A tampa foi recolocada no local pelos guardas municipais.

O comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula, destacou a importância da atuação da Guarda Municipal na garantia da segurança da população e na proteção do patrimônio público.

“A Guarda Municipal tem um papel essencial na segurança pública de Volta Redonda. Seguindo a orientação do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os nossos agentes estão sempre atentos, alertas e próximos da população. Esse caso só foi solucionado graças à denúncia de um pedestre, que nos permitiu agir de forma rápida e eficiente”, comentou Silvano.

Foto: Divulgação/Semop.