Após sete anos, metalúrgicos do Sul Fluminense firmam nova Convenção Coletiva de Trabalho

FOLHA DO ACO
Após sete anos sem atualização, os sindicatos dos Metalúrgicos (SindMetal) e das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Sul Fluminense (MetalSul) firmaram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2024/2026, que passa a regulamentar direitos e deveres da categoria e das empresas da região. O último acordo havia sido firmado em 2018/2019, e a nova convenção é fruto de intensas rodadas de negociação entre os sindicatos, representados pelos presidentes Odair Mariano da Silva (Metalúrgicos) e Jairo Rodrigues da Silva Junior (Metalsul).

De acordo com os dirigentes, o novo instrumento coletivo representa um avanço importante na formalização de direitos que, até então, deixavam trabalhadores vulneráveis à interpretação dos empregadores. Além de garantir conquistas para a categoria, a CCT oferece maior segurança jurídica às empresas, contribuindo para relações mais equilibradas e estáveis.

“O entendimento entre as partes é sempre o melhor caminho para enfrentar os desafios da classe trabalhadora. Esta convenção é fruto de muito esforço e compromisso com os metalúrgicos do Sul Fluminense”, afirmou Odair Mariano.

Jairo Rodrigues reforçou a importância do acordo como ferramenta de equilíbrio nas relações de trabalho. “A CCT garante um ambiente mais justo e produtivo para todos, fortalecendo a confiança entre trabalhadores e empresas”, disse.

A nova convenção entra em vigor imediatamente, com cláusulas que reforçam direitos adquiridos e criam condições para maior estabilidade nas relações industriais da região, beneficiando tanto empregados quanto empregadores.

