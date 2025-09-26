Mais um homicídio em BM: Homem é encontrado morto no Boa Sorte

Um homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 26) no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 7h50 para uma ocorrência na Rua Chrispin José Ferreira Neto, onde a vítima foi encontrada já sem vida.

A PM confirmou o fato no local e acionou a perícia. O caso será investigado pela 90ª DP, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, e nenhum suspeito foi preso.