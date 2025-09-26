Rio Construção Summit debate futuro da construção civil com foco em sustentabilidade, tecnologia e liderança com propósito

O Rio Construção Summit, realizado de 24 a 26 de setembro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, reuniu especialistas, empresários e lideranças para discutir os principais desafios e oportunidades da indústria da construção civil.

No dia 26 de setembro, das 9h30 às 10h30, aconteceu o painel “Rumo ao Futuro: Sustentabilidade, Tecnologia e Liderança com Propósito”, que contou com a participação de Elissandra Candido (presidente do Sinduscon Sul Fluminense e CEO da KVG Engenharia), Ana Cláudia Gomes (vice-presidente de Responsabilidade Social da CBIC), Taiana Jung (estrategista em Sustentabilidade Corporativa) e Catharina Macedo (arquiteta e consultora do Sebrae).

Sinduscon-SF: governança e associativismo na construção civil

O Sinduscon Sul Fluminense tem se consolidado como referência em governança e fortalecimento do associativismo na indústria da construção. Sob a presidência de Elissandra Candido, a entidade apresentou no debate uma visão prática de quem vivencia diariamente os desafios e as transformações do setor.

Durante sua gestão, o Sinduscon-SF alcançou um resultado expressivo: 243% de crescimento no associativismo, demonstrando o impacto de uma atuação baseada em gestão estratégica, representatividade e engajamento coletivo.

A entidade também se destaca pela atuação da presidente ao liderar e apoiar iniciativas de alcance nacional, como o projeto Elas Constroem (CBIC) e o Conselho da Mulher da Firjan, reforçando seu compromisso com a inclusão, a capacitação e a valorização do capital humano no setor.

“A construção civil não constrói apenas prédios, mas constrói futuros. E esse futuro precisa ser sustentável, tecnológico e, acima de tudo, humano”, afirmou Elissandra Candido, presidente do Sinduscon-SF.

Sustentabilidade e tecnologia em pauta

A estrategista Taiana Jung destacou como a construção está presente em todas as esferas da vida cotidiana e trouxe dados relevantes: o setor representa 6% do PIB, gera mais de 110 mil novos empregos formais por ano e enfrenta desafios como 724 acidentes de trabalho registrados em 2024, além da geração de 48 milhões de toneladas de resíduos, dos quais menos de 20% são reciclados.

Ela também mostrou como a tecnologia pode ser aliada da sustentabilidade: o uso do BIM pode reduzir até 20% do desperdício, enquanto a inteligência artificial já permite monitorar riscos em tempo real, com expectativa de investimentos de R$ 23 bilhões até 2028.

O olhar da CBIC

Representando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Ana Cláudia Gomes ressaltou a necessidade de fortalecer a agenda ESG e a liderança com propósito como pilares para a competitividade do setor:

“O futuro da construção depende da nossa capacidade de unir inovação, responsabilidade social e diversidade. Precisamos de empresas que enxerguem além do lucro e líderes que estejam comprometidos com um desenvolvimento inclusivo e sustentável”, afirmou.

O papel dos pequenos negócios

Já a arquiteta e consultora do Sebrae, Catharina Macedo, reforçou que a sustentabilidade e a industrialização caminham juntas e ressaltou a importância da digitalização e da eficiência construtiva para reduzir resíduos e emissões. Ela destacou que 13% das micro e pequenas empresas do Brasil estão no setor da construção, responsáveis por 15% dos empregos formais e 38% das emissões de CO2.

Para ela, não existe um modelo único para todo o país, e os pequenos negócios precisam ser protagonistas nas adaptações regionais, utilizando ferramentas como o SIDAC, PROJETee, Cecarbon e a Taxonomia Sustentável.

Liderança com propósito

O painel reforçou que o futuro da construção civil depende de práticas inovadoras e sustentáveis, mas, acima de tudo, de uma liderança com propósito — capaz de dar sentido ao trabalho, engajar pessoas e transformar a cultura do setor.

“Liderar com propósito é transformar a governança em confiança e o associa7vismo em força cole7va para construir futuros sustentáveis, disse a presidente do Sinduscon-SF.”

O Rio Construção Summit é uma realização do Sinduscon-Rio, com apresentação da Firjan e apoio da CBIC, SINICON, Sistema Indústria e FIIC.