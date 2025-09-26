Deputado Vinicius Cozzolino recebe título de cidadão resendense e leva ação RJ + Serviços para a cidade

O deputado estadual Vinicius Cozzolino foi homenageado na última quarta-feira (24) com o título de Cidadão Resendense, em reconhecimento aos serviços prestados ao município. A cerimônia foi realizada na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e reuniu autoridades locais e estaduais.

No dia seguinte, o parlamentar acompanhou a realização do programa estadual RJ + Serviços, no bairro das Barras. A ação social, que foi solicitada pela Associação de Moradores e encaminhada pelo vereador Fábio Lucas ao mandato do deputado, levou para a população atendimentos essenciais, como emissão de documentos, balcão de empregos, orientações jurídicas e serviços de saúde.

“É uma alegria muito grande receber o título de cidadão resendense e, no dia seguinte, já poder retribuir esse carinho trazendo serviços tão importantes para a população. O RJ + Serviços garante dignidade, bem-estar e oportunidades para quem mais precisa”, destacou Vinicius Cozzolino, que também agradeceu ao governador Cláudio Castro por atender a mais uma solicitação de seu mandato.

O deputado fez questão de ressaltar a parceria com o prefeito Tande Vieira, que vem fortalecendo a gestão municipal. “De mãos dadas com Resende, seguimos trabalhando para levar cidadania, inclusão e desenvolvimento ao interior do nosso estado”, afirmou.