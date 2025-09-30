Carga especial provoca congestionamento de 20 km na Dutra; deslocamento para Volta Redonda está previsto para quarta-feira

A segunda carga superdimensionada que passa pela região, com aproximadamente 800 toneladas, estacionou no km 282 da Dutra, próximo ao posto Flumidiesel, em Barra Mansa, por volta das 11h50 desta terça-feira (dia 30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação gerou um congestionamento de cerca de 20 quilômetros na rodovia.

A previsão é que a carga siga para Volta Redonda na manhã desta quarta-feira (dia 1º), com velocidade média estimada em 15 km/h. O veículo fará uma nova parada no km 264, na altura do bairro Roma, antes de continuar seu trajeto até Piraí.

A descida da Serra das Araras deve ocorrer em um fim de semana, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, quando o fluxo de veículos é menor. É importante ressaltar que o motorista que estiver na rodovia durante este período deve redobrar a atenção, respeitando principalmente o distanciamento entre o veículo a frente e o limite de velocidade.

A carga, que partiu de Guarulhos (SP), seguirá até o Porto de Itaguaí (RJ), de onde sairá de navio rumo à Arábia Saudita. Esta é a segunda carga de dimensões especiais de um total de seis previstas para passar pela região até o fim do ano. Toda a operação conta com cerca de 50 profissionais, entre equipes da concessionária RioSP, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), além da empresa embarcadora.

As datas e horários planejados podem sofrer alterações devido às necessidades de ajustes operacionais ou por condições meteorológicas.

Foto: Divulgação/PRF