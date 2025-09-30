Escola Favo de Mel promove Bienal do Livro aberta ao público em Barra Mansa

Na próxima quarta-feira, 1º de outubro, a Creche- Escola Favo de Mel, localizada no bairro Santa Rosa, promove a Bienal do Livro, um evento aberto ao público que celebra a leitura, a criatividade e a produção literária de seus alunos. A programação acontece das 16h às 19h, no espaço da escola.

Durante o evento, estarão em exposição os livros e produções confeccionados pelos alunos ao longo de 2025, além de um cantinho da leitura especialmente preparado para receber crianças e famílias. Outro destaque será a presença da autora infantil Julia Barilli que contará com um estande exclusivo para apresentar suas obras.

Mais do que uma mostra, a Bienal surge como um convite à reflexão sobre o papel da leitura em meio a uma geração de crianças que cresce cercada por telas — sejam tablets, televisores ou celulares. Em um mundo cada vez mais digital, o contato com os livros e a experiência sensorial da leitura são fundamentais para o desenvolvimento da imaginação, da concentração, da linguagem e do pensamento crítico. A fim de promover essa discussão, a direção da escola, esse ano, resolveu abrir suas portas à comunidade de Barra Mansa.

Um evento que vai além de uma atividade escolar.

“Acreditamos que o incentivo à leitura deve ultrapassar os muros da escola e estamos muito felizes por isso. A Bienal é um momento de valorização da criatividade das nossas crianças, mas também um convite para que famílias e leitores de Barra Mansa mergulhem no universo dos livros. Em tempos de telas e tecnologia, reafirmamos a importância do livro como instrumento de formação, capaz de fortalecer vínculos, estimular a imaginação e desenvolver competências essenciais para a vida”, ressalta a diretora da escola, Luiza de Oliveira Amaral.

Segundo a diretora, acompanhar o sucesso da Bienal do Livro no Rio de Janeiro e a participação expressiva de público reforça a relevância de promover eventos literários também em outras esferas, cada um em suas devidas proporções. A edição carioca contou com a presença marcante de alunos, professores e instituições, além de importantes contribuições para o setor editorial. Os números impressionam: cerca de 740 mil pessoas circularam pela feira em 2025 e 6,8 milhões de exemplares foram vendidos — um crescimento de 23% em relação à Bienal de 2023. O evento consolidou o Rio como “Capital Mundial do Livro”, título concedido pela UNESCO.

“Acompanhar esse movimento nos inspirou a abrir nossas portas e a incentivar, desde cedo, esse hábito transformador em nossa comunidade escolar e na cidade de Barra Mansa. Essa é a nossa missão”, finaliza Luiza.

Bienal do Livro da Favo de Mel

📍 Data: 1º de outubro

🕓 Horário: 16h às 19h

📍 Local: Escola Favo de Mel – Rua Adolpho Klotz 628 – Bairro Santa Rosa, Barra Mansa/RJ

📍 Aberta ao público de Barra Mansa