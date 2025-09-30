Mãe de suspeito do tráfico é presa após tentar atacar policiais em Barra Mansa

Na tarde desta terça-feira (dia 30), agentes da 90ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado Marcus Montez e com apoio do 28º BPM, realizaram uma ação no bairro Lazaredo – Bom Pastor, em Barra Mansa, com o objetivo de cumprir mandado de prisão contra um homem de 22 anos, apontado como gerente do tráfico da facção Terceiro Comando Puro (TCP) na localidade.

Durante a ação, o suspeito disparou contra os policiais e conseguiu fugir, deixando para trás um carregador de pistola com munições e dois rádios transmissores.

No decorrer da diligência, a mãe do suspeito, conhecido pelo apelido Porquinho, teria incitado moradores a atacar os agentes e chegou a tentar desarmá-los. Em decorrência do comportamento, ela foi presa em flagrante por associação ao tráfico e resistência qualificada, sendo conduzida à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, a presa será transferida ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação