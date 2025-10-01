Polícia Civil do Rio prende animador de festa infantil suspeito de abusar de crianças

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na terça-feira (dia 30), um animador de festa infantil acusado de abusar das crianças. Segundo apurado, o criminoso ainda consumia e armazenava pornografia infantil. Ele foi capturado em Cascadura, Zona Norte do Rio.

A investigação se iniciou após uma mãe procurar a DCAV relatando que a filha tinha sido abusada pelo animador fantasiado de Homem-Aranha, em uma festa. A criança, que passou por oitiva especial, contou que o homem a tocou de maneira inapropriada, o que a fez se sentir muito mal.

No decorrer da apuração, a equipe da especializada verificou que o criminoso já tinha sido reportado por organismos internacionais como consumidor de pornografia infantil. Com bases nesses elementos, foi representada pela busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos do homem. O laudo pericial apontou o armazenamento de vasto material contendo pornografia com crianças.

A partir da soma de esforços entre os setores de investigação preliminar e cibernética, bem como o empreendimento de diligências por agentes de campo, a autoridade policial representou pela prisão do animador. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

Foto: Reprodução