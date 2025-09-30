Morador denuncia e homem é detido tentando invadir casa em construção no Jardim Amália

Um homem de 22 anos foi detido na noite dessa segunda-feira (dia 29), no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, por invasão a domicílio. A ocorrência foi registrada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), formado por dois policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e um motorista da Semop.

A rápida ação dos agentes do Sistema Integrado permitiu que o suspeito fosse detido em uma casa que estava em construção. Horas antes do flagrante, profissionais da Semop já haviam se reunido com moradores daquela região, fortalecendo o diálogo com eles. Esse contato facilitou a denúncia imediata e a chegada rápida dos agentes.

O homem foi encontrado escondido embaixo de um veículo. Durante a abordagem, ele confessou a intenção de furtar materiais do local que está em obras. O proprietário da residência autorizou a entrada dos agentes, que deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi autuado por violação de domicílio.

Segurança de proximidade

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que o Sistema Integrado promove um policiamento suplementar, não substituindo as ações das polícias Militar e Civil e Guarda Municipal, que deverão ser acionadas sempre que necessário através dos números: 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).

Ele destacou ainda a importância da parceria entre as forças de segurança e a população. “A proximidade com os moradores tem se mostrado essencial na prevenção e no combate à criminalidade, além de resgatarmos a credibilidade das forças de segurança. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode municiar as forças de segurança com informações. Isso encurta a distância entre o problema e a solução, trazendo resultados concretos.”, afirmou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop.