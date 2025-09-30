Jovem é baleado ao resistir a abordagem policial na Vila Santa Cecília

Um jovem de 22 anos foi baleado no braço ao resistir a uma abordagem da polícia na tarde desta terça-feira (dia 30) em Volta Redonda. O fato ocorreu no bairro Vila Santa Cecília, nas proximidades do Jardim dos Inocentes.

Segundo informações preliminares, agentes da Operação Segurança Presente foram acionados por uma denúncia anônima que dizia que o rapaz estaria usando drogas na região. Ao ser abordado, ele teria desobedecido os policiais e acabou atingido por um tiro.

O jovem foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital São João Batista, onde passa atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Operação Segurança Presente informou ainda que o rapaz possui passagens pela polícia por lesão corporal contra mulher e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O caso será registrado na delegacia de Volta Redonda.