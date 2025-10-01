28º BPM fecha setembro com 120 presos, 13 armas apreendidas e queda de 50% nos roubos no Sul Fluminense

O 28º Batalhão de Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira (dia 1) os resultados das ações realizadas durante o mês de setembro, mostrando avanços no combate à criminalidade.

De acordo com o balanço, foram 134 ocorrências envolvendo drogas, 120 pessoas presas, além do cumprimento de 27 mandados de prisão. A PM também retirou 13 armas de fogo das ruas, apreendeu 12 menores e recuperou 7 veículos roubados. Um dado curioso foi a apreensão de uma granada.

O batalhão também ressaltou que não houve registro de feminicídio nem de latrocínio em setembro, resultado atribuído às ações preventivas e de repressão realizadas pela unidade.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, os números mostram redução expressiva nos índices criminais: queda de 50% nos roubos de veículos, 50% nos roubos de rua, além do cumprimento da meta no roubo de cargas.

O trabalho do 28º BPM conta ainda com apoio das delegacias da Polícia Civil em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro, fortalecendo a integração das forças de segurança na região.

A Polícia Militar reforça que a participação da população é essencial e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 0800 0260 667.

Imagem: Divulgação