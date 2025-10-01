CSN abre inscrições para 80 vagas no Capacitar Mulheres 



A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu inscrições para o Programa Capacitar Mulheres, iniciativa que tem como objetivo ampliar a participação feminina na indústria. São 80 vagas disponíveis para formação em áreas como elétrica, mecânica, soldagem, ferroviário, ponte rolante e operação siderúrgica.

Voltado exclusivamente para mulheres a partir de 23 anos, residentes nas cidades da região Sul Fluminense, o programa busca qualificar profissionais para atuação em cargos iniciais da indústria, em regime de turno, com possibilidade de atuação tanto na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, quanto na unidade da CSN em Porto Real.

As participantes terão contrato CLT desde o primeiro dia, com remuneração compatível com o mercado, benefícios oferecidos pela companhia e formação teórica presencial de até dois meses. Após essa etapa, haverá uma fase prática de aproximadamente seis meses, realizada diretamente nas unidades da empresa.

O Capacitar Mulheres é parte do compromisso da CSN em promover diversidade e inclusão, criando oportunidades para o desenvolvimento de novas profissionais na indústria siderúrgica.

As inscrições ficam abertas até o dia 7 de outubro, no site de oportunidades da CSN em www.csn.com.br/oportunidades.