Acidente deixa trânsito lento no Aterrado, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou o trânsito lento na manhã desta quarta-feira (dia 1º) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A colisão aconteceu na Avenida Lucas Evangelista, em frente à Padaria Madrigal.

O motociclista ficou caído ao solo e aguardava atendimento de equipes de socorro, acionadas por populares. O fluxo de veículos na região ficou intenso por conta da ocorrência.

A notícia será atualizada assim que houver novas informações sobre o estado da vítima e as circunstâncias do acidente.

Foto: Reprodução