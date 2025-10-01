Homem é atingido por trem no Centro de Barra Mansa

Um homem ainda não identificado foi atingido por um trem na manhã desta quarta-feira (dia 1º), no Centro de Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 9h, na passagem de nível da Rua Alberto Mutel, nas proximidades da Avenida Doutor Dário Aragão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima. A Santa Casa de Misericórdia, para onde o homem foi encaminhado, informou à Folha do Aço que o paciente passa por avaliação médica. O estado de saúde dele será atualizado na matéria assim que chegarem novas informações.

O acidente chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela região, provocando aglomeração no local. Por volta das 10h, ainda havia relatos de trânsito congestionado no Centro de Barra Mansa.

Foto: Reprodução