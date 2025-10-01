Carga superdimensionada chega a Volta Redonda e deve seguir até Piraí nesta quinta-feira

Chegou a Volta Redonda, no início da tarde desta quarta-feira (dia 1º), a segunda carga superdimensionada que atravessa a região. O deslocamento começou pouco depois das 9h, no km 282 da Via Dutra, em Barra Mansa, e seguiu até o km 264, em frente à base da CCR RioSP, nas proximidades do bairro Roma, onde a carga estacionou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação gerou mais de 15 quilômetros de congestionamento ao longo da rodovia.

Ainda segundo a PRF, não havendo imprevistos, a carga deve deixar o km 264 às 9h desta quinta-feira (dia 2) com destino ao km 239, em Piraí, onde ficará em um recuo aguardando autorização para descer a Serra das Araras.

A descida, no entanto, não deve ocorrer neste fim de semana, já que está prevista manutenção na pista de descida da serra. Com a interdição da pista sentido Rio, a pista de subida (sentido São Paulo) vai operar temporariamente no sistema Pare e Siga.

Foto: Divulgação/PRF