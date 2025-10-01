Polícia Civil captura líder de facção criminosa paraibano em Angra dos Reis

Por
FOLHA DO ACO
-

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em ação conjunta com a Polícia Civil da Paraíba, localizaram e prenderam um líder de facção criminosa do estado nordestino. Ele foi capturado nesta quarta-feira (01/10), em Angra dos Reis, na Costa Verde.

De acordo com as investigações, o criminoso assassinou um amigo, também membro do mesmo grupo criminoso. O homicídio foi praticado em fevereiro deste ano, na cidade de Itapororoca, na Paraíba, e foi motivado por um desentendimento. Depois do crime, ele foi jurado de morte pela facção, fugindo para o estado do Rio, onde permaneceu escondido em Angra.

Após troca de informações entre as instituições e trabalho de inteligência, os policiais civis chegaram ao criminoso. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente por homicídio.

