Evento de promoção do Rio encerra participação histórica do Governo do Estado na FIT América Latina

O Rio de Janeiro foi a grande sensação da edição 2025 da FIT América Latina. Após quatro dias de evento, dezenas de reuniões e ativações, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, encerrou sua participação promovendo uma capacitação exclusiva para o trade turístico latino-americano.

A ação contou com a presença de operadores, agentes de viagem, jornalistas e influenciadores, que durante cerca de duas horas puderam conhecer mais sobre os principais atrativos turísticos, a gastronomia, a rede hoteleira e os eventos que fazem do Rio um destino completo, tanto na capital quanto no interior.

— O Rio de Janeiro vive um momento histórico no turismo e a nossa participação na FIT confirmou isso. Levamos a maior ativação já feita por um estado brasileiro em uma feira internacional e mostramos que o Rio está preparado para receber cada vez mais visitantes. A capacitação foi a oportunidade de reforçar vínculos com quem ajuda a promover o nosso estado e ampliar ainda mais esse relacionamento estratégico — afirmou o governador Cláudio Castro.

Participaram do evento: ABIH-RJ, RIOgaleão, Parque Bondinho do Pão de Açúcar, Orla Rio, ROXY Dinner Show, AquaRio, Terra dos Dinos, Trem do Corcovado, Roda-Gigante Yup Star Rio e Apresenta.

Durante a feira, a Setur-RJ ocupou um espaço de mais de 300 m² logo na entrada do Pavilhão La Rural, com uma ativação que levou alguns dos ícones mais famosos do Rio para a capital argentina. Entre eles, a Roda-Gigante Yup Star Rio, que se tornou a principal atração da feira e encantou o público, proporcionando uma vista única de Buenos Aires. No estande interno, o trade turístico fluminense teve a oportunidade de apresentar seus produtos, fazer negócios e trocar experiências com profissionais de toda a América Latina.

— Foi uma participação histórica. Mostramos um Rio de Janeiro diverso, inovador e acolhedor, que vai muito além da capital e tem atrativos em todas as regiões. A presença massiva de coexpositores, a ativação com a roda-gigante e o jantar promocional foram ações que consolidaram a marca Rio no nosso principal mercado emissor internacional. Estamos certos de que essa estratégia vai se refletir em mais turistas argentinos e latino-americanos no nosso estado — destacou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Gol lança voo Mendoza – Rio

Um dos grandes momentos da FIT aconteceu na segunda-feira (29/9), com o lançamento oficial da nova rota Mendoza–Rio de Janeiro, que será operada pela Gol durante a alta temporada (janeiro a abril), com duas frequências semanais.

De janeiro a agosto, o Rio já recebeu quase 1,5 milhão de turistas internacionais, praticamente o mesmo número de todo o ano de 2024. Destes, mais de 540 mil são argentinos, o que representa um aumento de cerca de 102% em comparação a 2024. A expectativa é encerrar 2025 com mais de 2 milhões de visitantes estrangeiros, sendo cerca de 900 mil argentinos, ambos números históricos.

Foto: Divulgação