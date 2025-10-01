Furlani inicia série de anúncios e inaugurações pelos 193 anos de Barra Mansa

O prefeito Luiz Furlani assinou nesta quarta-feira, dia 1° de outubro, a ordem de serviço para a retomada das obras da Creche Municipal do bairro Boa Vista I, um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão que vai transformar a vida de centenas de famílias. Com previsão de conclusão em até 12 meses, a unidade terá capacidade para atender até 180 crianças de 0 a 3 anos, em período parcial ou integral, oferecendo turmas até o Maternal III. Um espaço moderno, seguro e planejado para garantir mais qualidade de ensino e acolhimento na primeira infância.

O anúncio chega em um momento simbólico: outubro, mês em que Barra Mansa completa 193 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar, o governo municipal preparou um pacote de inaugurações e entregas que reforçam o compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população.

– Esta creche é um sonho antigo, uma luta de mais de 10 anos que acompanho desde quando ainda era vereador. Hoje, como prefeito, tenho a alegria de dizer que esse sonho vai se tornar realidade. Investir na primeira infância é garantir futuro, dignidade e tranquilidade para nossas famílias. Entregar essa unidade é um presente especial para Barra Mansa no mês em que celebramos os 193 anos da nossa amada cidade – relembrou o prefeito.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou que a creche do Boa Vista I vai oferecer um espaço acolhedor e totalmente preparado para o desenvolvimento das crianças. “Desde o berçário até o Maternal III, serão até 180 vagas, com atendimento parcial ou integral, garantindo que as famílias tenham um serviço de qualidade e segurança. Essa obra representa mais um passo da Prefeitura na valorização da educação infantil”.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, agradeceu a equipe da Pasta pelo empenho em desenvolver um projeto capaz de atender as necessidades da futura unidade. “Essa obra é fruto de muito planejamento e responsabilidade com os recursos públicos. Nossa equipe acompanhou todo o processo técnico para garantir que a creche seja concluída com qualidade, acessibilidade e segurança, atendendo às normas atuais. Esse investimento mostra que Barra Mansa está se estruturando para o futuro, cuidando das pessoas desde a infância”.

Morador da Região Leste, área onde está localizado o bairro Boa Vista I, o vereador Deco esteve presente na assinatura de retomada das obras. Ele agradeceu o empenho do governo municipal por já ter finalizado a reforma da quadra de grama sintética, ao lado do local, e por reiniciar os trabalhos de construção da creche. “É uma alegria enorme ver esse sonho sair do papel. A comunidade do Boa Vista e de toda a Região Leste esperava por esse momento há muitos anos. Agradeço ao prefeito Luiz Furlani e a sua equipe pela dedicação em atender essa demanda histórica. Essa creche vai transformar vidas e trazer mais tranquilidade para que as famílias possam trabalhar e deixar as crianças em um local seguro”, concluiu o vereador.

FOTOS: Gabriel Borges