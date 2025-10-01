Semana do Idoso é celebrada com programação especial na AAP-VR

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) deu início, nesta quarta-feira (dia 1º), às comemorações da Semana do Idoso, realizadas na Unidade do bairro Nossa Senhora das Graças. A abertura contou com a apresentação da Fanfarra dos Ex-Alunos da ETPC, marcada por emoção para o presidente da entidade, Geraldo Vida.

“Para nós, da AAP-VR, o idoso é tão importante que comemoramos não apenas um dia, mas vários. E fico honrado em abrir este evento com a Fanfarra da qual já fiz parte, que me traz lembranças de dias muito felizes”, disse o dirigente.

A programação se estende até sexta-feira e inclui atividades culturais, serviços de saúde e ações sociais. Na quinta-feira (dia 2), o destaque será a apresentação do Coral Alvorada, reconhecido em diversos festivais.

Durante toda a semana, o público também poderá participar do brechó Premium, cuja renda será revertida para a Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva (antigo Asilo Dom Bosco). Estão previstas ainda feira de artesanato, corte de cabelo gratuito e outras atividades. A entrada é franca.