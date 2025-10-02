Jogador de Volta Redonda sofre acidente grave na Polônia e família faz vaquinha para acompanhá-lo

O jogador de futebol Kayo Lopes, de 23 anos, natural de Volta Redonda, está internado em estado grave na Polônia após um acidente de carro no último domingo (dia 28). O veículo em que ele estava, junto a outros dois brasileiros, saiu da pista e colidiu com uma árvore na rodovia nacional 62, em Płowce, distrito de Radziejów.

Kayo, que atualmente defende o Sparta Brodnica, sofreu uma lesão grave na coluna. Ele passou por cirurgia, considerada bem-sucedida, mas permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido e sob constante monitoramento médico. Segundo o clube, os próximos dias serão decisivos para sua recuperação.

No carro também estavam o jogador Brendon Pereira e o ex-atleta do Sparta, Pedro Guilherme, que dirigia o veículo. Ambos tiveram ferimentos leves. A polícia polonesa investiga as causas do acidente.

A situação de Kayo comoveu familiares e amigos, tanto na Polônia como no Brasil. Uma campanha de arrecadação de fundos foi iniciada para que a mãe de Kayo possa viajar e acompanhar o filho no hospital. A vaquinha também busca recursos para custear a reabilitação do atleta, que deverá enfrentar um longo e custoso tratamento.

O Sparta Brodnica divulgou nota de solidariedade, destacando a força e a dedicação do brasileiro, que sonha em construir carreira no futebol europeu. “Ele sempre se entregou ao máximo em campo e conquistou todos com seu sorriso e bondade. Agora precisa de apoio e solidariedade para lutar pela vida”, diz o comunicado.

As doações serão repassadas diretamente à família de Kayo Lopes.

Quer ajudar?

https://pomagam.pl/3g4tma?fbclid=PAdGRzdgNLPAhleHRuA2FlbQIxMQABpwxMra4zSyw4lPJkBGoPvSAqP7wmEwIBgrE60bOpvgcOILGsXDkhLx6xd1q1_aem_FrYrEjfLGxGo8kRQ1Zr6IQ

Foto: Reprodução