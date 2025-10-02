PSD de Barra Mansa reforça importância do Outubro Rosa

O presidente do PSD de Barra Mansa, Leo Santos, destacou a relevância do Outubro Rosa como um período de conscientização e prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. Ele lembrou que a campanha vai além da cor que simboliza o movimento e deve servir como um chamado à atenção e ao cuidado com a saúde feminina.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), somente em 2025 o Brasil poderá registrar 73.610 novos casos de câncer de mama. Para Leo, esse dado reforça ainda mais a necessidade de falar sobre prevenção e incentivar as mulheres a realizarem exames regularmente.

-Falar sobre prevenção é salvar vidas. O diagnóstico precoce faz toda a diferença, e o Outubro Rosa é um convite para que todas as mulheres se atentem ao cuidado com a própria saúde – afirmou o presidente do PSD.

Com esse objetivo, o diretório municipal, por meio do movimento PSD Mulher, está organizando uma palestra especial sobre o tema. O evento terá a participação de especialistas para compartilhar informações, esclarecer dúvidas e estimular o autocuidado, além de relatos de mulheres que enfrentaram a doença. “Queremos que o PSD seja também um espaço de diálogo e acolhimento, especialmente em causas tão importantes como essa. O Outubro Rosa é um momento de união em prol da vida, e o PSD Mulher tem um papel fundamental nesse processo”, acrescentou Leo Santos.

OUTUBRO ROSA – é um movimento internacional que acontece anualmente durante todo o mês de outubro. O principal objetivo é conscientizar sobre o câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer de colo do útero, ressaltando a importância do diagnóstico precoce.

A cor rosa é usada como símbolo da luta contra o câncer de mama. A campanha, que começou nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo e hoje é celebrada em diversos países. Durante o mês, monumentos e prédios públicos são iluminados de rosa, e muitas ações de conscientização são realizadas, como palestras, caminhadas e exames gratuitos.

Foto: Divulgação